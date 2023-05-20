محافظ الإسكندرية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم عدد من اللجان الامتحانية بعدد من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023 ، التي

تبدأ اليوم السبت 20 من مايو 2023 وتنتهي في 25 من مايو الجاري ، حيث كان في استقباله الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية علn اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

وأكد الشريف علي كافة الأجهزة التنفيذية والأحياء للتعاون والتنسيق مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب ، مُوجهًـا رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .

وأوضح المحافظ أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ ( 103119) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 378 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع ، منها 60 لجنة بإدارة المنتزه أول ، و40 لجنة بالمنتزه ثان ، و79 بإدارة شرق ، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب ، وعشر لجان بالجمرك ، و43 لجنة بالعجمي ، و33 بالعامرية ، و39 بإدارة برج العرب.

وذلك بمشاركة ( 13648 ) ملاحظًـا ، و( 1475) مراقبًـا ، و(1208) معاونًـا ، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ( 756 ) .