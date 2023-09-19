محافظ الإسكندرية يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء كوبري «45 - الطريق الدولي الساحلي»

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمرافقة اللواء مهندس مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، اليوم، سير العمل بمشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، والمقرر إنشاؤه بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات (45) وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي- طريق مصطفى كامل فى إتجاهي الساعة والمعمورة) والعكس، والقائم علي تنفيذ المشروع ، جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال التفقد؛ أكد المحافظ أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف الشريف أن الكوبري سيتم إنشاؤه على مستويين بإجمالي أطوال 2 كم، ومن المقررة تنفيذه خلال 18 شهر ، وقد تم البدء في عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبري. مشيرا إلى أن الكوبري سيعمل على تيسيير حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي – طريق مصطفى كامل فى إتجاهي الساعه والمعمورة) والعكس.

شهد التفقد؛ اللواء عصام الغرابلي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، اللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان.