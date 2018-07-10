محافظ الإسكندرية يتفقد المرحلة الثانية من مشروع انتقاء الموهوبين

مها يونس تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثانية من المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين في العاب (كرة السلة- وألعاب القوى - والجودو- التايكوندو)، وذلك تحت إشراف الرقابة الإدارية.وبدء اليوم الأول لاختبارات الجودو والتايكوندو وسط أخصائيين فنيين من

مها يونس

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثانية من المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين في العاب (كرة السلة- وألعاب القوى – والجودو- التايكوندو)، وذلك تحت إشراف الرقابة الإدارية.

وبدء اليوم الأول لاختبارات الجودو والتايكوندو وسط أخصائيين فنيين من اتحاد الجودو والتايكوندو، ومن المقرر أن يتم التصفيه بين 13 لاعب جودو و22 لاعب تايكوندو.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الشبكشي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد رضا عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وشدد المحافظ على زيادة الاهتمام بالنشء و تنمية قدراتهم و استغلال طاقاتهم بما يفيد وينفع المجتمع ورفع كفاءات الأنشطة الرياضية وتنويع الانشطة الرياضية المطروحة أمام النشء لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة الأنشطة المختلفة، مشيراً إلى أن الفن والثقافة والأدب هي محاور هامة يجب أن نشجع أولادنا عليها لمحاربة التطرف، فمن الضروري تواجد الأنشطة المتنوعة بحيث تنعكس سلوكيات الطلاب

وشجع الموهوبين على بذل المزيد من المجهود والمشاركة في بطولات كبرى، كما استفسر من القائمين على الكشف الطبي عن معايير اختيار الموهوبين، وعن مستوى لياقة المؤهلين.

وأشار إلى ضرورة تشجيع طلاب المدارس على المشاركة في مسابقات اختيار المواهب الرياضية، مؤكدًا أنه سيتم عمل يوم رياضي فى المدارس لانتقاء الطلاب الموهوبين رياضيا لتدريبهم ليكونوا ممثلين لمصر في جميع الألعاب الرياضية.