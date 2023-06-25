محافظ الإسكندرية يتفقد أقسام مستشفى العجمي التخصصي ويطمئن على تقديم الخدمة الطبية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم؛ مستشفى العجمي التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل به والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كونها من أكبر المستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية بغرب المدينة.

جاء ذلك بحضور دكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى.

وقد استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المستشفى الذي يضم ٢٦٣ سريرا ومكونة من ٢٢ عيادة خارجية تشمل كافة التخصصات، ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المستشفى عام ٢٠١٩، حيث تخدم المرضى من ٥ محافظات هى الإسكندرية وكفر الشيخ و مرسي مطروح، والغربية والبحيرة.

وتفقد الشريف، وحدة قسطرة القلب المجهزة لخدمة الأطفال والكبار والملحق بها غرفة عمليات تضم (٤ أسرة عناية قلب، و ١٠ أسرة عناية بما بعد العمليات لقسطرة الكبار)، وتضم المستشفي معمل مجهز باحدث الأجهزة ، وبنك دم، وقسم طوارئ، والعيادات الخارجية التي تضم جميع التخصصات.

وعلى الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بوحدة الغسيل الكلوي المجهزة بـ ٤٦ سريرا وملحق بها وحدة معالجة مياه، كما تفقد قسم الولادة وعناية الأطفال المبتسرين والمكونة من ٢٢ حضانة و٨ أسرة رعاية أطفال.

ومن جانبها، أوضحت دكتورة أميرة طهيو أن هناك خدمة جديدة ينفرد بها المستشفي وهي :(التشخيص عن بعد) لمساعدة جميع مستشفيات الجمهورية التي ليس بها استشاريين حيث يتم تقديم المشورة من أطباء داخل المستشفى لحالات من خارج المستشفى وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم تقديم المشورة الطبية لها (٤٣٠٣ حالات)، وهناك بروتوكول تعاون مع جميع اطباء جامعة الإسكندرية لتقديم الاستشارات الطبية ، مضيفة أن المستشفى حصلت على المركز الأول لتقديم الاستشارات الطبية لجميع مستشفيات الجمهورية.

وفي ختام الزيارة ، أشاد محافظ الإسكندرية بالمستشفى والمستوي المتطور من الخدمات المقدمة للمرضي بها ، كما أشاد بأنه كان الأفضل وقت جائحة كورونا في استقبال وعلاج حالات العزل وثمن الدور الكبير الذي يقوم به الطواقم الطبية بالمستشفى.