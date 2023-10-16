محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مشروع استراتيجية إدارة مياه الأمطار بسموحة

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة مع جميع الجهات التنفيذية المعنية للرد على كافة تساؤلات المواطنين وكل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى من صور أظهرت وجود تراكمات لمياه الأمطار بمناطق تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياة الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وقد نفي الشريف، ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة ، مؤكدًا أنه جاري استكمال المشروع، حيث يساهم المشروع بشكل كبير فى القضاء على اي تراكمات لمياه الأمطار في ميدان فيكتور عمانويل، والمنطقة المحيطة.

وأكد المحافظ على أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

هذا وأشاد الشريف بتفهم مواطنى الإسكندرية لطبيعة هذا المشروع الحيوي رغم معاناتهم اليومية طيلة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الهدف الإستراتيجى عقب الإنتهاء من جميع مراحل مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياة الأمطار بالإسكندرية هو الإستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة والذى يعد أحد أضخم المشروعات القومية التى يتم تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء ، لذا يتم التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، والدكتور وليد عبد العظيم وأحمد أنيس إستشارى المشروع ، والرائد محمد زهدى من إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس أحمد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة تبارك، والمهندسة أميرة صلاح معاون محافظ الإسكندرية.