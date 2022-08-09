محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة ويبحث النشاط الاستثماري

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم ( 150 ) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها.

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة أيمن عبد العزيز ، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

وقال الشريف إنه في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الإستثمار، فإننا حريصون على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية.

وأكد أن المحافظة على أتم الإستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة.

كما استمع المحافظ إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة 1976، وتقام علي مساحة 1353 فدانا، تنقسم إلى 68 ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلى 32 ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة402 مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغ 4.9 مليار دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 51435 عاملا وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات 3.9 مليار دولار خلال عام 2021.