الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتابع معدلات إنجاز مشروعات البنية التحتية في قرية أبو صير

أكد على ضرورة إسراع معدلات الإنجاز بمبادرة "حياة كريمة"
مها يونس 5:38 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 5:38 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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تابع محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجاكلين عازر، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، للنهوض بالقرى والنجوع بمدينة برج العرب، لتطوير مركز برج العرب، و3 قرى أم، و46 قرية تابعة، بتكلفة 3 مليارات جنيه، ويستفاد منها 130 ألف نسمة، لتنفيذ 697 مشروعا متنوعا، بين 112 مشروع بنية تحتية، و585 مشروع “سكن كريم”.

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وتفقد المحافظ معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات بقرية أبو صير ببرج العرب، والتي شملت تحقيق نسبة تنفيذ عالية، وأشاد بالأعمال التي تتم بالمبادرة الرئاسية، ووجه الشكر لجميع الجهات التي تعمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال في وقتها المحدد.

وأكد على ضرورة إسراع معدلات الإنجاز بمبادرة “حياة كريمة” لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع المشروعات التي جاري تنفيذها في 30/ 6/ 2022.

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من جانبها قالت جاكلين عازر، إن مدينة برج العرب من الأماكن المحظوظة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه عقب تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، ستكون لدينا قرى متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية مع إدراج جميع مطالب واحتياجات الأهالي.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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