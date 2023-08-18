محافظ الإسكندرية يتابع مؤشرات حملة «100 يوم صحة» وتقديم الخدمات المجانية

يتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة على نطاق المحافظة، وعبر عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطي مليون خدمة صحية مجانية لأهالي وضيوف المحافظة بعد مرور ٥٣ يوما منذ بدء الحملة.

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ ٥٣ يومًا الماضية بالمحافظة مليون و١٣ ألفا ٩٠٣ مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد ٢٤٦ ألفا ١٩٦ مواطنا و استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) ٧١ الفا ٣٣٢ مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية ٥٠ الفا ٩٨٦ شخصا و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ٨٥ الفا ٥٩٥ سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ١٢٧ الفا ٩٦٧ مواطنا بالإضافة إلى ٤٢ الفا ٨٨٣ من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لعدد ٢١٧ الفا ١١٤ طفلا والمرور على عدد ٢١٩١ منشأة غذائية وسحب ٢٧٩٢ عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة ٩ فاعليات توعوية و ترفيهية و رياضية بالإسكندرية و الساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي و التوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة و كذلك جذب المترددين و المصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة).

جدير بالذكر متبقي ٤٦ يومًا آخر على انتهاء حملة ١٠٠ صحة مستهدفة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.