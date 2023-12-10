محافظ الإسكندرية يتابع سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد جمال نائب المحافظ، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق ومديرون المديريات وجميع الجهات المعنية.

وقال المحافظ ان هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات الرئاسة، مؤكدًا على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار أيام الانتخابات ولحين الانتهاء من العملية الانتخابية، وذلك بحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة لحين الانتهاء من الانتخابات، بحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذيين والجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

جاء ذلك بالإضافة إلى التنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين كالتالي:

على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.