محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والتي تأتي بالتنسيق بين كل من محافظة الإسكندرية والقطاع الخاص ومديرية التموين.

كان ذلك في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار، و بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.

وخلال جولته؛ ثمن اللواء محمد الشريف المبادرة لما لها من مردود إيجابي على المواطنين في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية، لافتًا إلى أن هذا القرار يُحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين، وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزاء.

وشدد الشريف على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات.

جاء ذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسعار خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي تُنفذها المحافظة.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التموين بالإسكندرية أن المديرية تعمل بكامل قوتها لمتابعة تنفيذ المبادرة بالأسواق بالتنسيق مع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلي الدور الرقابي للمديرية في ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة صلاحيات السلع ومتابعة ضخ السلع الغذائية في الأسواق والمتابعة المستمرة للتقارير الدورية لتأثير تلك التخفيضات علي أسعار السلع الغذائية الأخري المتوفرة بالأسواق.

والجدير بالذكر أن السلع التى سيتم تطبيق مبادرة التخفيض عليها تشمل ٧ سلع أساسية هى ( الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس) وذلك بنسبة تخفيض تصل من ١٥ الي ٢٥ ٪ وذلك فى فروع ٧ سلاسل محال تجارية كبرى وهي: فتح الله ماركت ، و كارفور ، السرايا ماركت ، أوكازيون، وخير زمان ، جملة ماركت ، أسواق فتح الله.