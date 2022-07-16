محافظ الإسكندرية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، جولة تفقدية داخل الموقف الجديد بنطاق حي غرب، لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي اعتمدتها محافظة الإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، واللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

وخلال الجولة؛ أكد المحافظ على وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات من السائقين، مشدداً أننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة في التعريفة.

وأضاف أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة لتلقى شكاوي المواطنين، وهناك أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة ( ١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ ).

وأكد المحافظ أنه وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فإنه اعتبارًا من اليوم، تم تشكيل لجان على مستوى الأحياء لمتابعة حالة السوق أول بأول، والتأكد من عدم استغلال المواطنين، مشدداً أننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى الإجراءات العاجلة التي إتخذتها المحافظة بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية، وأنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول. وتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات المعنية لوضع تعريفة الركوب الجديدة.

وأضاف أنه تم اعتماد التعريفة الجديدة بنسبة زيادة تتراوح بين 5 إلى 7%، حيث تم وضعها وفقاً للضوابط القانونية بحيث تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية، ومراعاة الضوابط.

وعقب الاعتماد تم التشديد على الإعلان عن التعريفة الجديدة في جميع وسائل الإعلامية والتواصل الاجتماعي، وتكليف إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر.

وكذلك تم التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتصدى لأي محاولات لاستغلال المواطني، ووضع البانرات والملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.