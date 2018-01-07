محافظ الإسكندرية يتابع الآثار الناجمة عن النوة

مها يونس تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم شبكة شنايش الأمطار بطريق الكورنيش بنطاق حي منتزه ثان؛ لمتابعة الآثار الناجمة عن النوة التي تعرضت لها المحافظة، وارتفاع منسوب أمواج البحار وشدتها وتأثيرها على سور وطريق الكونيش، مؤكدًا على رئيس…

مها يونس



تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم شبكة شنايش الأمطار بطريق الكورنيش بنطاق حي منتزه ثان؛ لمتابعة الآثار الناجمة عن النوة التي تعرضت لها المحافظة، وارتفاع منسوب أمواج البحار وشدتها وتأثيرها على سور وطريق الكونيش، مؤكدًا على رئيس الحي بضرورة العمل على إصلاح الخسائر سواء في أعمدة الإنارة أو شبكات الشنايش الأمطار وإعادتها لما كانت عليه في أسرع وقت ممكن.

وكلف المحافظ اللواء عادل سلامة رئيس حي منتزه ثان بسرعة إزالة كل أعمدة الإنارة المتهالكة وإزالتها وتغطية الأسلاك، وتطوير شبكة شنايش الأمطار وزيادة عدد الشنايش وتطهيرها أولًا بأول لتستوعب كمية أكبر من الأمطار خلال النوات القادمة.

كما وجه بزيادة كمية شكائر الرمل التي تعمل كمصدات للأمواج خلال موسم النوات لمنع تآكل أجزاء من الطريق، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وعودة المظهر الجمالي والحضاري للشواطئ.