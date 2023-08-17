محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رصف الطرق في عدة مناطق

في جولة مفاجئة تابع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم، أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بشارع ١٤ مايو وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي الخاص بشبكة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق وذلك بطول كيلو تقريبا.

وأكد الشريف ضرورة الإسراع من جميع أعمال الرصف عقب الانتهاء من تنفيذ أي مرحلة من مراحل أعمال إستراتيجية إدارة الأمطار والتأكيد علي الانتهاء الفوري من الأعمال قبل بدء العام الدراسي ، وإعادة إحلال وتجديد جميع المرافق المتهالكة خلال العمل.

وأوضح أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار وربطها بالدلتا الجديدة ضمن مشروع قومي ضخم بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بتواجد الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، والدكتور وليد عبد العظيم الاستشاري الهندسي للمشروع .