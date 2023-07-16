محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسي «ميدان المساجد»

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسي التي أطلق إشارة البدء فيه منذ مارس الماضي بتكلفة مبدئية 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرا، وذلك تفعيلًا لإستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية في المحافظة.

وأوضح الشريف أن المشروع يشمل ترميم الجراج الأرضي نظرًا لتصدع السقف والحوائط نتيجة تسرب المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان أبو العباس المرسي ومسجد الأباصيري.

كما أكد المحافظ أن الأضرحة بالكامل ستظل في أماكنها ولن يكون هناك أي مساس بها وإنما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بها.

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال التطوير مع كافةالجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروع، وكذلك المخطط التنفيذي المعد من قبل المرافق العامة والخدمية بشأن أعمال المشروع.

كما وجه جميع الجهات التنفيذية بشركات المرافق بضرورة التنسيق الكامل مع القائمين على تنفيذ المشروع والشركة المنفذة بصفة مستمرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.