محافظ الإسكندرية يبحث مع وزير التعليم استعدادات العام الدراسي الجديد

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أول زيارة للوزير إلى محافظة الإسكندرية بعد تقلده مهام منصبه، وذلك بمبنى الديوان العام في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية، وكذلك مناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وفي مستهل الزيارة، عقد محافظ الإسكندرية ووزير التعليم اجتماعا موسعًا مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة لمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وشهد اللقاء مناقشة عدة ملفات وموضوعات في إطار سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لوضع حلول للتحديات والعقبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وقيادات وزارة التربية والتعليم، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدير مديرية التعليم بمحافظة البحيرة ، ومديري الإدارات التعليمية بالإسكندرية.