محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل الصين تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، يانغ يي القنصل العام لدولة الصين، جاء ذلك عقب زيارة المحافظ لدولة الصين والتي تعد الزيارة الأولى لمحافظ مصري إلى مقاطعة ستشوان بالصين، والتي كان لها عميق الأثر في دعم أواصر العلاقات بين البلدين.

في البداية؛ رحب المحافظ بقنصل عام الصين، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، ومشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري.

من جانبه، وجه قنصل عام الصين الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال كما أعرب عن سعادته لزيارة اللواء محمد الشريف لدولة الصين وزيارته لمقاطعة ستشوان.

وأوضح أن تلك الزيارة كانت حافز للعديد من الوفود الصينية للاهتمام بزيارة الإسكندرية والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة.

ومن جانبه، أبدى الشريف سعادته بهذه الزيارة وخاصة ما لمسه من تطور تكنولوجي كبير تتمتع به دولة الصين خلال زيارته للعديد من المصانع ومنها: مصنع الطائرات بدون طيار وزيارته لمصانع الجسور والكباري.

وأكد المحافظ أنه يرحب بمقابلة الوفود الصينية التي ترغب في الاستثمار علي أرض الإسكندرية، مؤكدا على الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.