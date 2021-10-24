الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير أستراليا بالقاهرة تعزيز مجالات التعاون الثنائي

لبحث مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين
مها يونس 4:49 م, الأحد, 24 أكتوبر 21 4:49 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، جايلن مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

أكد المحافظ تعزيز الشراكة المستقبلية وزيادة الإستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، لافتاً إلى أن أستراليا تعد من الدول الرائدة عالمياً في الأعمال التجارية والزراعية والموارد المعدنية والسياحة.

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وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية بمثابة العاصمة الثانية والإقتصادية لمصر، حيث يوجد بها ثلاثة موانئ، تمثل 65 % من واردات و صادرات مصر، وبها أكتر من 4654 مصنعا في كل المجالات، إضافة إلى أنها تمتلك الكثير من المعالم السياحية والأثرية والثقافية.

ولفت إلى إستعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للتنسيق بين جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية وتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات الاسترالية العاملة في مصر.

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من جانبه؛ أوضح أن تلك الزيارة تعد الزيارة الرابعة له لمدينة الثغر بعد توليه مهام منصبه في الشرق الأوسط.

مشيراً إلي أن العلاقات المصرية الأسترالية هي علاقات قديمة تمتد منذ عام 1935، مؤكداً حرصه على توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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