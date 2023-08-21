محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير أذربيجان تعزيز سبل التعاون (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

في بداية اللقاء، رحب اللواء محمد الشريف بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، خاصة في مجال السياسة، مؤكداً أن القيادة السياسية تعمل على توطيد تلك العلاقات وهو ما اكدته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأذربيجان بداية هذا العام.

ورحب الشريف بزيادة الوفود الاذربيجانية إلى الإسكندرية، لما للإسكندرية من أهمية اقتصادية وتاريخية وسياحية، مؤكدا حرص المحافظة على تعزير سبل التعاون وتسهيل كل الإجراءات لإقامة علاقات تآخٍ بين الجانبين على كل الأصعدة.

من جانبه، وجه السفير الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد الزيارة الرسمية الأولى له، فضلًا عن زيارة وفود من أذربيجان للقاهرة.

ومن المتوقع أن تأتي وفود أخرى خلال شهر سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، ويتطلع بولوخوف أن تزور هذه الوفود مدينة الإسكندرية.

وأشار السفير إلى أنه تم عمل علاقات تآخٍ بين بعض المدن في أذربيجان وبين العديد المحافظات المصرية، مؤكدا أنه يتطلع لعمل علاقات أكثر عمقًا وشراكة علي جميع الأصعدة بين الإسكندرية واذربيجان.