محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس وفد الإتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السفير كريستين برجر سفير ورئيس وفد الإتحاد الأوروبي، وذلك لتباحث أهم القضايا والمشروعات الخاصة بالشباب والبيئة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

أشار محافظ الإسكندرية إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين، مرحبا بالسفير على أرض الإسكندرية، متمنياً لهم إقامة جيدة.



وأوضح الشريف أن الإسكندرية من أكتر المدن المهددة بالتغيرات المناخية وان هناك العديد من المشروعات التي نقوم بها لحماية الشواطئ، وأيضا للحفاظ علي الآثار الموجوده بالمدينة.

من جانبه؛ أعرب السفير عن سعادته بوجوده في مدينة الإسكندرية، مشيراً إلى أن من المقرر أيضا زيارته مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وأكد أن هذه الزيارة مخصصة للشباب وذلك لسماع آرائهم وأفكارهم حول أهم القضايا البيئية، وذلك استعداداً لقمة المناخ COP27.