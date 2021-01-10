محافظ الإسكندرية يباشر مهام عمله عقب تعافيه من «كورونا»

باشر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وأكد على أن أولويه الفترة القادمة تتمثل فى مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، ومواصلة حملات الإجراءات الإحترازية والتصدي لكل أشكال المخالفات، والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لمواطني الإسكندرية.

وأوضح الشريف أنه خلال فترة العزل المنزلي كان حريصا على المتابعة اليومية لآلية سير العمل بالديوان العام والأحياء والمديريات وجميع الجهات المحلية التابعة، من خلال التواصل الدائم مع التنفيذيين، ومتابعة تنفيذ كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع القيادات والتنفيذيين وأبناء المحافظة المخلصين على دعمهم الكامل والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.



وناشد جميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة والإلتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.