محافظ الإسكندرية يؤكد استمرار غلق شاطئ النخيل حفاظا على الأرواح

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار غلق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، مشيرا إلى أن الشاطئ ذو خطورة عالية، وممنوع النزول به نهائيا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنيين، مؤكدا على المواطنين بعدم النزول إلى الشاطئ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

جاءت تلك التصريحات خلال جولته اليوم داخل قرية النخيل بنطاق حي العجمي، وذلك للاطمئنان على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات، بعد توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتدخل الفوري لرفع تراكمات القمامة، في استجابة سريعة لشكاوى الأهالي.

وخلال الجولة، أكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بقرية النخيل.

وأشار إلى أن المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي، وعلى الفور تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري مع تلك الشكاوى، حيث تم تكثيف الحملات المركزية ورفع أكثر من 2600 طن قمامة خلال أسبوعين.

وكلف المحافظ رئيس حي العجمي بتكثيف الحملات اليومية بقرية النخيل وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أنهم مستمرين في أعمال تحسين الخدمات في القرية، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية من شركة نهضة مصر والرصد البيئي والمتابعة الميدانية.

جاء ذلك بحضور السيد موسى رئيس حى العجمى، واللواء أحمد حبيب المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع، وأحمد عبدالمجيد مدير عام الادارة العامة للمتابعة، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي، وجميع الجهات المعنية.