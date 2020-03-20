محافظ الإسكندرية يوجه بإخلاء سوق الجمعة والحمام

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب، اللواء هشام كمال، بالتنبيه على جميع البائعين في سوق الجمعة، وسوق الحمام، بإخلائه بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا. إخلاء سوق الحمام





إخلاء الأسواق بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية

وفي هذا الصدد وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قام حي غرب بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بالتنبيه علي البائعين وتمت عملية الإخلاء، وتحذير الجميع في سوق الجمعة والحمام بالالتزام بالتعليمات الصادرة، التي من شأنها الحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

إخلاء سوق الجمعة



يأتي ذلك في إطار احتواء انتشار الفيروس المستجد “كوفيد ١٩” بين مواطني الثغر خاصة في التجمعات الذي يشهدها السوق أسبوعيا.