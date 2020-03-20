الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوجه بإخلاء سوق الجمعة والحمام

بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية
مها يونس 6:26 م, الجمعة, 20 مارس 20 6:26 م, الجمعة, 20 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب، اللواء هشام كمال، بالتنبيه على جميع البائعين في سوق الجمعة، وسوق الحمام، بإخلائه بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إخلاء سوق الحمام

إخلاء الأسواق بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية

وفي هذا الصدد وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قام حي غرب بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بالتنبيه علي البائعين وتمت عملية الإخلاء، وتحذير الجميع في سوق الجمعة والحمام بالالتزام بالتعليمات الصادرة، التي من شأنها الحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.


إخلاء سوق الجمعة

يأتي ذلك في إطار احتواء انتشار الفيروس المستجد “كوفيد ١٩” بين مواطني الثغر خاصة في التجمعات الذي يشهدها السوق أسبوعيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً