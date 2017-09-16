محافظ الإسكندرية ووزير الرى يتفقدان محطات الصرف الزراعى

سلطان يصرح بتشكيل لجنة لمتابعة مواعيد النوات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها مها يونس صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم تشكيل لجنة للأزمات والكوارث من ضمن أعمالها متابعة توقعات الأرصاد الجوية قبل هطول الأمطار بـ٧٢ ساعة، لاتخاذ كل الإجراءات…

سلطان يصرح بتشكيل لجنة لمتابعة مواعيد النوات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها

مها يونس

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه تم تشكيل لجنة للأزمات والكوارث من ضمن أعمالها متابعة توقعات الأرصاد الجوية قبل هطول الأمطار بـ٧٢ ساعة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيالها، موضحا أن المحافظة تكثف أعمالها فى الفترة الحالية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من جاهزية كل محطات الرفع واستعدادات مراكز الطوارئ وغرف العمليات الرئيسية والفرعية لاستقبال موسم النوات الشديدة والأمطار.

وأشار إلى أن المحافطة قامت بتطبيق عدة نماذج محاكاه مفاجأة، لاختبار جاهزية المناطق المنخفضة وكل الأنفاق والطلمبات بمحطات الرفع المختلفة على مستوى اﻹسكندرية من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه، للتأكد من كفاءة .على علمها. الوجه الأمثل لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أى سيول محتملة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ برفقة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية اليوم، محطتى طلمبات المكس للصرف الزراعى، للتأكد من تأهيل وتدعيم جسور المصارف والترع، ووصول المناسيب بالمصرف للمناسيب التصميمية، ولاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، منعا لحدوث أية مشكلات خلال موسم الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تزويد المحطة بـ ٣ مصادر للكهرباء بالإضافة إلى وحدتى توليد تربينيه متنقلة قدرة كل وحدة ٢٥٠٠ كم / وات ، وأشادوا بالمستوى المتميز للمحطة وإخلاص جميع العاملين بها، وأكدوا أن هذا المستوى سيكلل بالنجاح والتوفيق، خلال موسم الأمطار”.

يذكر أن محطتى طلمبات المكس للصرف الزراعى تم إنشاؤهما عام ١٩٦٣ وتم إحلالهما عام ١٩٩٧، بكل محطة ٦ وحدات، بتصريف الوحدة ٤ متر مكعب / ثانية، والرفع الاستاتيكى للمحطات بمجرى من مصرف الماكس ومجرى الطرد البحر المتوسط، وقد تم تجهيزه ووصول منسوب المياه بها للمناسيب التصميمية استعدادًا لموسم الأمطار.