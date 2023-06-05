محافظ الإسكندرية ووزيرة البيئة يتفقدان اصطفاف معدات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، بديوان عام المحافظة، حيث تفقدا اصطفاف معدات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار “دحر التلوث البلاستيكي”.

وقال اللواء محمد الشريف أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة علي مستوي المحافظات.

وفي هذا الصدد تم دعم منظومة النظافة بعدد 394 معدة جديدة متنوعة، بقيمة 280 مليون جنيه: منها 390 معدة متنوعه، بالإضافة إلى دعم منظومة المخلفات الطبية الخطرة ب 4 سيارات جامبو 8000، ليصل إجمالي عدد المعدات إلى 600 سيارة ومعدة، وجاري ضخ معدات جديدة منظومة النظافة.



وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بإستمرار على رفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري عن منظومة النظافة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإحتفال باليوم العالمى للبيئة هذا العام احتفالاً مميزاً تم إعداده ليكون أسبوعاً كاملاً لاستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ، مشيرةً إلى أن الإحتفال هذا العام سيتم تحت شعار “دعم الاستثمار البيئي” وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.

وخلال تفقد المحافظ ووزيرة البيئة اصطفاف معدات وسيارات الشركة تم استعراض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التى تم ضمها للشركة مؤخرا، وكذا عرض الخدمات المختلفة التى تقوم بها الشركة والتي منها منظومة الجمع المنزلي والنمطى والنقل، وكذلك الكنس الآلى واليدوى للشوارع، والخدمات المميزة وتشمل غسيل الشوارع والميادين والكبارى والأنفاق.

جاء ذلك بالإضافة إلى الوقوف على كفاءة العنصر البشري بالشركة حيث تم زيادة عدد العاملين ليبلغ عدد العاملين 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 4000 طن من المخلفات بشكل يومى فى فصل الشتاء ، و 5000 طن فى فصل الصيف ، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن فى الأعياد والمواسم.

جاء ذلك بحضور، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والأستاذ حسام الدين الإمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، والدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، وجميع الجهات المعنية.