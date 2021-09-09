الإسكندرية

محافظ الإسكندرية والقنصل السعودي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

تعد تلك الزيارة الأولي لقنصل السعودية منذ توليه المنصب
مها يونس 4:05 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 4:05 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه قنصل عام المملكة العربية السعودية مزيد بن محمد الهويشان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور مدير المراسم و العلاقات العامة زياد بدري العتيبي، ومدير مكتب القنصل تركي فهد سلمان.

وأكد المحافظ على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيداً بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجلات، مرحباً بالقنصل في حين أنها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب، متمنياً أن يحقق كل ما يسعى إليه في مسيرته الدبلوماسية بمدينة الإسكندرية.

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من جانبه؛ أعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية للمرة الأولى منذ توليه المنصب وسعادته بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكدا أن لمصر والمصريين مكانة خاصة لدى الشعب السعودي .

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل جميع العقبات التي تواجه الجالية السعودية في الإسكندرية، مضيفاً أن الإسكندرية ستظل رمز الحضارة وتضم كافة الأطياف والجنسيات.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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