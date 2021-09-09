محافظ الإسكندرية والقنصل السعودي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه قنصل عام المملكة العربية السعودية مزيد بن محمد الهويشان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور مدير المراسم و العلاقات العامة زياد بدري العتيبي، ومدير مكتب القنصل تركي فهد سلمان.

وأكد المحافظ على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيداً بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجلات، مرحباً بالقنصل في حين أنها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب، متمنياً أن يحقق كل ما يسعى إليه في مسيرته الدبلوماسية بمدينة الإسكندرية.



من جانبه؛ أعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية للمرة الأولى منذ توليه المنصب وسعادته بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكدا أن لمصر والمصريين مكانة خاصة لدى الشعب السعودي .

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل جميع العقبات التي تواجه الجالية السعودية في الإسكندرية، مضيفاً أن الإسكندرية ستظل رمز الحضارة وتضم كافة الأطياف والجنسيات.