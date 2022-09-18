محافظ الإسكندرية: ندرس رفع المخصصات المالية لتحديث طريق «أم زغيو»

تدرس محافظة الإسكندرية رفع الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير طريق «أم زغيو» بطول 8 كيلو مترات، بحى العجمى غرب المحافظة، والمقدر حاليا بـ1.2 مليار جنيه، وفقا لتصريحات محافظ الإقليم اللواء محمد الشريف.

وأشار «الشريف» – فى تصريح لـ«المال» على هامش جولة قام بها نهاية الأسبوع الماضي- إلى أن الاعتماد المالى الذى تم رصده سابقا جاء قبل تغير الأسعار فى سوق المواد الخام المُقرر استخدامها فى تطوير البنية التحتية للطريق، ووفقا للزيادة التى طرأت مؤخرا بشكل عام على جميع القطاعات، سيتطلب الأمر زيادة التمويل لتنفيذ المشروع وفقا للتصميمات الهندسية المتفق عليها.

وأضاف أن طريق «أم زغيو» تم إدراجه بخطة المحافظة لإجراء عملية الرصف وإنشاء شبكة صرف صحى، والمُقرر البدء بها بمجرد الانتهاء من دراسة أعمال تطوير البنية التحتية المُتهالكة، مؤكدا أن الطريق يُعانى من تدهور منذ عشرات السنين ويحتاج لعملية رصف عاجلة.

وأكد أنه تجرى حاليا عملية تمهيد مؤقتة للطريق، بالتنسيق مع رئيس حى العجمى، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، لاسيما وأن سيارات النقل الثقيل اعتادت المرور عليه بشكل كثيف وصولاً إلى مخازن الأخشاب المنتشرة بكثافة على جانبى المسار.

فى سياق متصل، عقدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع خلال مارس الماضى، اجتماعا مع الدكتور حسام مغازى وزير الرى الأسبق لعرض موقف الحل المتكامل لمشروع تطوير طريق «أم زغيو» وجرت مناقشة الدراسة التى قدمها الأخير بالاشتراك مع مهندسى قطاع التخطيط بشركة الصرف الصحى لإيجاد حل متكامل وجذرى لمشكلات طريق أم زغيو بحى العجمى.

وتشمل الدراسة أعمال مد خدمة شبكة الصرف الصحى بشكل متكامل لحل مشكلات المنطقة، وكذلك مد خطوط وإنشاء شنايش مطر ومحطة رفع، وصولاً لتأهيل طريق «أم زغيو» والذى يأتى ضمن حزمة مشروعات تطوير مناطق غرب الإسكندرية.

على صعيد آخر، حددت محافظة الإسكندرية منتصف أكتوبر المُقبل، موعدا لبدء تشغيل الأعمال بالمحطة الوسيطة لتجميع وتدوير القمامة بمنطقة «أم زغيو» والبالغ تكلفتها 17 مليون جنيه، وفقا لتصريحات محافظ الإسكندرية الذى أكد أن القدرة الاستيعابية للمحطة عقب التطوير سترتفع من 1000 متر مكعب إلى 5000 يوميا.

مها يونس