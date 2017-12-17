محافظ الإسكندرية: ندرس إقامة مشروعات زراعية مع الجانب الصيني

مها يونس: قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن هناك ثلاث نقاط للتعاون في المجال الزراعي بين الإسكندرية وشنجهاي تتمثل في تبادل الخبرات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، وتصنيع المنتجات الزراعية القائمة على الإنتاج الزراعي، وتدوير المخلفات الزراعية. جاء ذلك خﻻل استقبال محافظ الإسكن

مها يونس:

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن هناك ثلاث نقاط للتعاون في المجال الزراعي بين الإسكندرية وشنجهاي تتمثل في تبادل الخبرات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، وتصنيع المنتجات الزراعية القائمة على الإنتاج الزراعي، وتدوير المخلفات الزراعية.





جاء ذلك خﻻل استقبال محافظ الإسكندرية الأحد، تشون نانشان قنصل عام جمهورية الصين الشعبية ووفد صيني من مدينة شنجهاي برئاسة جياو لونج هاو، لتبادل الخبرات في المجال الزراعي، ولدراسة إقامة مشروعات زراعية مشتركة بين الجانبين؛ كوسيلة لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الصينية عامة.

وأوضح المحافظ أنه على استعداد للتعاون مع الجانب الصيني في مجال الزراعة، وتبادل الخبرات من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض المشتركة الخاصة بالزراعة، موضحا أن الإسكندرية ليست مدينة زراعية في المقام الأول ولكنها تقود القطاع الزراعي في الدلتا ولديها العديد من الخبرات في ذلك، في حين أنها تمتلك ميناء كبير و تمتلك العديد من المصانع التي تقوم على المنتجات الزراعية.

وذكر المحافظ أنه سيتم تجهيز ملف يحوي جميع سبل التعاون الممكنة في مجال الزراعة بين الإسكندرية وشنجهاي، مطالبا الوفد بتكرار الزيارة الي محافظة الإسكندرية لزيارة جميع المشروعات الزراعية الموجودة بالمحافظة.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد عن سعادته بزيارة مصر والإسكندرية بصفة خاصة، مشيدا بامكانيات محافظة الإسكندرية، وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تبادل الخبرات الزراعية بين مصر والصين، وخاصة أن مصر حققت تطور ملحوظا في الزراعة حديثا، وأيضا التعاون مع الجانب المصري في المشروعات الزراعية.