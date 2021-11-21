الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: مياه الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية للشنايش بالشوارع الجانبية

نتيجة تراكمات المياه بالشوارع والميادين لارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق
مها يونس 4:05 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 4:05 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن غرق الشوارع الجانبية بالمحافظة أمر طبيعي لأن مياه الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية عدة مرات لشنايش الصرف الصحي، نتيجة تراكمات المياه بالشوارع والميادين لارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق العشوائية لانخفاض منسوب الأرض الطبيعية بها.

وأضاف “الشريف” خلال تصريحاته أثناء متابعته لكسح مياه الأمطار الغزيرة بالكورنيش، أنه تم السيطرة على طريق الكورنيش بالكامل بطول ١٦ كيلو وتم التخلص من تراكمات مياه الأمطار وإعاقة الحركة المرورية منذ ساعة ونصف دون توقف جزئي.

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ولفت الشريف إلى أن الجهات التنفيذية تعمل على مدار الساعة للتخلص من المياه قائلاً: “مش هانسيب الشارع إلا لما تخلص الأزمة”.


وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هناك مناطق تضررت مثل العامرية والعجمي والهانوفيل بفعل ارتفاع منسوب مياه الأمطار لأكثر من ٣٠ سنتيمترا، مؤكداً أن هناك سيارات لشفط المياه وبدالات تعمل بالتناوب فيما بين المناطق في ظل الاستعانة بعربات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عربات المنطقة الشمالية العسكرية، عربات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بجانب عربات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد تابع عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش لتسيير حركة المرور وذلك في إطار متابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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