محافظ الإسكندرية: منطقة ألعاب مائية وكبائن جديدة بالمعمورة

المال ـ خاصاجتمع محمد سلطان محافظ الإسكندرية مؤخرا، مع رئيس شركة المعمور للتعمير والتنمية السياحية، لمناقشة مشروعات التطوير المزمع إقامتها بمنطقة المعمورة وجعلها منطقة جذب سياحي تليق بمحافظة الاسكندرية.ووافق المحافظ خلال الاجتماع على مشروع إنشاء منطقة ألعاب مائية بكامل مرافقها، وخدماتها، التي من

المال ـ خاص

اجتمع محمد سلطان محافظ الإسكندرية مؤخرا، مع رئيس شركة المعمور للتعمير والتنمية السياحية، لمناقشة مشروعات التطوير المزمع إقامتها بمنطقة المعمورة وجعلها منطقة جذب سياحي تليق بمحافظة الاسكندرية.

ووافق المحافظ خلال الاجتماع على مشروع إنشاء منطقة ألعاب مائية بكامل مرافقها، وخدماتها، التي من المقرر إنشائها على الأرض الفضاء الكائنة غرب منطقة المعمورة، بهدف إحياء المنطقة، وتطوير ورفع مستوى الخدمات بشاطئ المعمورة، التي تعتبر مقصدًا للعديد من المصطافين وزوار الإسكندرية.

كما وافق سلطان على طلب الشركة في استثمار قطعة أرض بمساحة 1208 متر مربع، والواقعة على شارع يوسف السباعي بالمعمورة الشاطئ، لإنشاء مشروع كبائن إضافية وخدمية للمنطقة، لإحداث طفرة تطويرية حضرية لتنمية مدينة المعمورة، وجعلها قبلة المصطافين العرب والمصريين، ومنطقة جذب سياحية عالمية لمحافظة الإسكندرية.

حضر الاجتماع أحمد متولي سكرتير عام المحافظة، اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وعادل سلامة رئيس حي منتزه ثان.