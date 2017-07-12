محافظ الإسكندرية: مليون ونصف زيادة في ركاب النقل العام

مها يونس:



صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، بأنه تم زيادة أعداد الركاب بمرافق هيئة النقل العام بالإسكندرية لتصل لمليون و٦٧٥ ألفا و٢٣٢ راكبا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك فور إقرار مجلس الوزراء الزيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.



وأرجع المحافظ تلك الزيادة في أعداد الركاب إلى استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية دون تغيير، على غرار وزيادة تعريف السيرفيس والتاكسي.



ولفت “سلطان” أن تلك الآلية تأتي للمساهمة في تخفيف أزمة المرور الحادة وتقليل الخسائر الناتجة عن الازدحام المروري، وذلك عن طريق تقديم خدمات النقل العام بمستويات مختلفة (عادية و مميزة ومكيفة)، لتشجيع وجذب الركاب أصحاب السيارات الخاصة، وليس محدودي الدخل فقط لتخفيف أزمة المرور الحادة.



وأشار “سلطان” أن الأزمة المرورية تكلف الدولة خسائر مالية تقدر بحوالي ١٨٧ مليار جنيه سنويا على المستوى القومي، وذلك وفقا لآخر بحث لأكاديمية البحث العلمي التكنولوجي ( مجلس بحوث الطرق والنقل ٢٠١٦), ويقدر استهلاك الوقود الناتج عن عدم تحسين شبكة الطرق بحوالي ١٢ مليار جنية، ويبلغ نصيب الإسكندرية منه ١,٢٦ مليار جنيه.



وفي ذات السياق أشار سلطان أن استخدام وسائل النقل العام يعمل على تقليل معدلات التلوث البيئي، كما أنه يعمل على حل مشكلة المرور و توفير ٣٥ مليار جنيه على المستوى القومي، حيث يتم استهلاك وقود ناتج عن الازدحام المروري بحوالي ٢٣ مليار جنيه، كما يقدر توفير استهلاك الوقود الناتج عن عدم تحسين شبكة الطرق بحوالي ١٢ مليار جنيه.