محافظ الإسكندرية : «مصر تشهد حاليا تطورا تكنولوجيا ولا في الخيال.. ومحتاج مئات أبراج المحمول لتحسين خدمات الاتصالات 

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في عملية التحول الرقمي بما يخدم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، قائلًا : التطور التكنولوجي الذي تشهده مصر حاليًّا ولا في الخيال. جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات التكنولوجية في محافظة الإسكندرية.

وأكد أن خدمات الاتصالات تعاني بشدةٍ مستوى الجودة نتيجة الأبراج العشوائية، خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن المحافظة جاهزة تمامًا للتنسيق والترتيب لمئات أبراج المحمول حتى تقدم خدمة الاتصالات على مستوى لائق للمواطن.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الإسكندرية مدينة عريقة يعود تاريخها لها إلى عام 331 قبل الميلاد وشهدت العديد من الإمبراطوريات، مؤكدًا أن وزارته حريصة على المضي قدمًا في بناء مصر الرقمية، بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة.

ولفت طلعت إلى أن زيارته، اليومن ستشهد افتتاح فرع لشركة فودافون للخدمات الدولية، ومن المتوقع أن يقوم بتوظيف ألف شاب من الإسكندرية، مبينًا أن الإسكندربة تضم نحو 104 مكاتب بريد؛ تم الانتهاء من أعمال التطوير التكنولوجي في 58 مكتبًا حتى الآن.

وتابع أن مصر في صدارة الدول الأفريقية بمتوسط سرعة خدمة الإنترنت الثابت، كما تناقشت، اليوم، مع المحافظ في خطة بناء أبراج المحمول من أجل تقوية الشبكات، وتم وضع خطة واستصدار تصاريح لدعم وتطوير خدمات المحمول والإنترنت في الإسكندرية.