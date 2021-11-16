محافظ الإسكندرية : مستعدون للنوة المتوقعة اليوم والتقلبات المناخية أدت لتغيير مواعيد النوات

الأمطار ستكون من بسيطة إلى متوسطة، وتكون غزيرة بعد الفجر، وستكون غزيرة أيام السبت والأحد بشكل قوي جدا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن التغيرات المناخية غيرت مواعيد النوات تماما، والنوات من الممكن أن تستمر أوقات كثيرة تصل إلى أسبوع وأكثر بدلا من 4 أيام مثلما كان يحدث من قبل، ونحن ملتزمون بما تخطرنا به الأرصاد الجوية، والتي تمدنا بمعلومات دقيقة جدا، والتحذيرات بكميات الأمطار المتوقع سقوطها.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن الأرصاد الجوية أبلغتنا الأيام الماضية أن هناك نوة ستبدأ صباح اليوم الأربعاء وحتى الآن لا توجد أمطار، متابعا أنه غالبا من الساعة 12 صباحا وحتى الفجر ستبدأ الأمطار.

و لفت الشريف الي أن الأمطار ستكون من بسيطة إلى متوسطة، وتكون غزيرة بعد الفجر، وستكون غزيرة أيام السبت والأحد بشكل قوي جدا ، موضحا أن الاستعدادات للنوات كان قبلها بعدة أشهر، وحدثنا الصرف الصحى من خلال اسطول السيارات وهذه السيارات تسلك الشنايش و المطابق . و تشفط المياه و تنقيها .

و أكد الشريف أن عدد المطابق 94 الف و286 و 38 ألف 145 شنيشة ، ولو تم تسليك تلك المطابق و الشنايش الاسبوع الماضي ، سيتم سدها الاسبوع الجاري.

وقال الشريف أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة كان موجود صباح اليوم فى الإسكندرية، وتمم على جميع المواقع و السيارات ، و يوجد 83 سيارة في النقاط الساخنة التي تتجمع بها المياه و يوجد 13 سيارة احتياطي موجودة بشركة الصرف الصحى .

و أوضح الشريف أن هناك 103 نقاط ساخنة تتجمع فيها المياه، وهي أسفل الكباري ، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمر بتخصيص مليار و300 مليون جنيه للصرف الصحي ، و كان لدينا العام الماضى أكثر من 125 نقطة ساخنة، و نتيجة الإصلاحات التي تمت تم تخفيض النقاط الي 103 نقطة و سينخفض العدد تباعاً .