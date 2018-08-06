محافظ الإسكندرية: مد سداد رسوم تقنين أراضي الدولة إلى 20 أغسطس

مها يونس وضعت لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، مخططا زمنيا لإنجاز أعمالها خلال ٦ أشهر، ووقفت اليوم على ما تم نحو تصنيف طلبات التقنين حسب المساحة والموقع وجهة الولاية لسرعة الفحص والمعاينة.ووفقاً للدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فقد تم مد مرحلة سداد رسوم

مها يونس

وضعت لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، مخططا زمنيا لإنجاز أعمالها خلال ٦ أشهر، ووقفت اليوم على ما تم نحو تصنيف طلبات التقنين حسب المساحة والموقع وجهة الولاية لسرعة الفحص والمعاينة.

ووفقاً للدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فقد تم مد مرحلة سداد رسوم الفحص إلى يوم ٢٠ أغسطس الجاري، وذلك تسهيلا على المواطنين، ومن منطلق حرص الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وقال “سلطان” إن اللجنة استعرضت آخر المستجدات المتعلقة بمنظومة التقنين بالمحافظة، وتقرير نهو إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير.

يشار إلى أن محافظة الإسكندرية تجتمع أسبوعيا لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، والتي أمهلتهم المحافظة مدة زمنية محددة لتقديم طلبات لتقنين أراضيهم.