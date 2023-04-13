محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لتطوير ميدان محطة مصر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنـجازات التى تتم فى المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمدينة الإسكندرية.

وقال المحافظ في تصريحات له: هناك متابعة مستمرة لما تم من تطوير في ميدان محطة مصر على جميع الأصعدة، حيث قام جهاز شئون البيئة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سامح رياض؛ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ بدراسة مدى تأثير مشروع محطة مصر في خفض نسب التلوث بالمنطقة؛ حيث تلاحظ وجود تحسن وانخفاض حاد من تركيز غاز أول أكسيد الكربون خلال عام 2023 بنسبة وصلت إلى 73% عن السنوات الثلاثة السابقة.. كما تلاحظ وجود تحسن وانخفاض حاد من تركيز غاز ثانى أكسيد الكبريت خلال عام 2023 بنسبة 76% عن السنوات السابقة.

وأوضح المحافظ أن الدراسة البيئية التي اُجريت لقياس مدى تأثير المشروع على البيئة أكدت أن هناك انخفاض كبير في تركيز غاز ثانى أكسيد النيتروجين بنسبة وصلت إلى 77% عن السنوات الماضية، وفيما يتعلق بقياس مستوى شدة الضوضاء والتي كانت تزداد بسبب الازدحام الشديد الناتج عن الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والكثافة المرورية العالية بالمنطقة تبين تحسن وانخفاض شديد فى مستوى شدة الضوضاء بنسبة وصلت إلى 24% بعد تنفيذ المشروع مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين .

وأكد محافظ الإسكندرية أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر كان له أثر بيئي بالغ الوضوح فى تحسين نوعية البيئة في الميدان والمنطقة المحيطة به؛ بالإضافة إلى كونه مشروعا تنمويا يؤثر على تحسين التنقل والحركة المرورية، وهذا ما أثبتته النتائج العلمية من خلال الدراسة البيئية التي أجرتها جهاز شئون البيئة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سامح رياض لقياس الفارق البيئي الكبير الذي أحدثه المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يُعد نموذجًا هامًا نسعى لتطبيقة في باقي الميادين المزدحمة مروريًا على مستوى المحافظة، وذلك لتحسين نوعية البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي بذله جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتور سامح رياض لتقديم هذه الدراسة العلمية الدقيقة لقياس معدلات التلوث في منطقة محطة مصر وإبراز التأثير الكبير الذي أحدثه المشروع في البيئة المحيطة بالمنطقة.