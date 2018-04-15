محافظ الإسكندرية: لدينا مساحات قمح تصل إلى ٦٨ ألف فدان

مها يونسقال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم حصر المساحات الزراعية للقمح بالثغر والتي تقدر بـ ٩٣٥ , ٦٨ ألف فدان، بواقع كمية حصاد محتملة من ١٨٠ - ٢٠٠ ألف طن لهذا العام،وأكد أنه تم تجهيز أربع مراكز لإستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالي السعات التخزينية للصوامع تبلغ ١٧٨ ألف طن، وهي تشمل

مها يونس

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم حصر المساحات الزراعية للقمح بالثغر والتي تقدر بـ ٩٣٥ , ٦٨ ألف فدان، بواقع كمية حصاد محتملة من ١٨٠ – ٢٠٠ ألف طن لهذا العام،

وأكد أنه تم تجهيز أربع مراكز لإستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالي السعات التخزينية للصوامع تبلغ ١٧٨ ألف طن، وهي تشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع ٣ آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع ٩٠ ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة ٤٠ ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة ٤٥ ألف طن.

وأشار المحافظ إلى أن هناك توزيع جيد علي الأماكن علي مستوي المحافظة ومراعاة توقيت نقل وإستلام الأقماح، كما تم التأكيد علي جاهزية الصوامع الموجودة بالأحياء والسعة التخزينية لها.

وشدد سلطان على المسؤولين بإستلام الأقماح القادمة من الخارج وذلك وفقا للضوابط والإشتراطات مع ضرورة أن يحدد المختصين درجات القمح ، كما وافق على تخصيص صومعة مريوط لتخزين الأقماح المحلية فقط

وأكد على ضرورة الاهتمام بتمهيد الطرق المؤدية إلى الصوامع، ومراعاة التخزين مع تجهيز السيناريوهات اللازمة لمواجهة أي مشكلات وتأمين الصوامع تسهيلا لعملية تخزين الأقماح، مؤكدا على تيسير التسليم والتوريد في إطار الضوابط.

وأشار سلطان بان توريد الأقماح المحلية لموسم ٢٠١٨ سيتم إختياريا إعتبارا من ١٥ ابريل الجاري وحتى ١٥ يوليو ٢٠١٨ ، على أن يتم توريد الأقماح المحلية إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة ، مع التأكد من خلو الصامع أو المناجر أو البناكر أو الشون من اي اقماح قديمة

وشدد على إعداد الصوامع و صيانتها ونظافتها وتطهيرها من آثار المحصول السابق قبل تخزين الموسم الحالي ، و امساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمده ومختومة من مديرية التموين المختصة ،مع توفير الاجولة السليمة مع تبخيرها قبل إعادة استخدامها وضرورة التأكد من توفير ادوات التخزين و تحديد امناء الشون ومندوبين الامن لكل موقع تخزيني.

وأكد المحافظ على تشكيل لجنة عليا للمرور و متابعة توريد الأقماح ،لافتا الى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف واستمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات، خاصة مع بداية موسم حصاد القمح منعا لتهريبه او احتكاره

وشدد على المراقبة المستمرة على آلية توزيع الأقماح خلال موسم الحصاد للتعامل والتدخل الفوري لحل أي معوقات تطرأ فجأة.