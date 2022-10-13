محافظ الإسكندرية : لدينا فرص واعدة فى التجارة والصناعة والخدمات البيئية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن لدينا فرصا واعدة متاحة في المدينة في مجال الصناعة والتجارة والخدمات البيئية والبنية التحتية، خاصة فى ظل الموقع الإستراتيجي المتميز لهذه المدينة.

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفالية بمرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية فى الاسكندرية انه يجب استغلال هذه الكوكبة من قيادات المال والأعمال والتخطيط فى العالم والعمل على خلق شراكات مستدامة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة التي تطرحها الإسكندرية بفضل موقعها المتميز.

وأوضح أن الإسكندرية رغم التحديات الموجودة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد وبعض النزاعات السياسية فهى مازالت قادرة على تهيئة مناخ مناسب للعمل في بعض القطاعات الهامة .

وأبدى المحافظ اعتذاره خلال الاحتفالية بشأن التكدس المرورى في كورنيش الإسكندرية نتيجة بعض الأعمال التي يتم تنفيذها .

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في سياق تنفيذ إستراتيجية متكاملة لمياه الأمطار في ظل التغيرات المناخية، ولفت إلى أن المحافظة لديها أعمال ضخمة ومنها الأعمال التي شاهدها البعض على كورنيش المدينة.

تغطية محمد مجدى ومعتز محمود