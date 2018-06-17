محافظ الإسكندرية: لا زيادة في أسعار رغيف الخبز

بعد زيادة أسعار الوقود مها يونس أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم بأن الدولة تتحمل فرق قيمة السولار فيما يختص بتشتغيل المخابز وأنه لا زيادة في أسعار رغيف الخبز،مشددا على رؤساء الأحياء ومديري مديرية التموين بالاسكندرية بالمتابعته المستمرة لإنتظام سير الأعمال بالمخابز علي مستوي الإسكند

بعد زيادة أسعار الوقود





مها يونس

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم بأن الدولة تتحمل فرق قيمة السولار فيما يختص بتشتغيل المخابز وأنه لا زيادة في أسعار رغيف الخبز،مشددا على رؤساء الأحياء ومديري مديرية التموين بالاسكندرية بالمتابعته المستمرة لإنتظام سير الأعمال بالمخابز علي مستوي الإسكندرية، مشيرا الي استمرار رفع حالة الاستعداد والطواريء القصوي في جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمواجهة أي حالات مخالفة، وان غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم لاستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتعديل تعريفة النقل وزيادة المنتجات البتروليةو توافر السلع الغذائية وموقف الخبز.

وأوضح سلطان أن هناك انتشارا لكافة الجهات المعنية من رؤساء الأحياء ومديري الأجهزة الرقابة والمتابعة ومدير مديرية التموين والمباحث التموينية في المخابز علي مستوي الأحياء للتواجد بين المواطنين للوقوف على أي مشكلة وحلها في الحال.

وطالب المحافظ المواطنين بالمشاركة المجتمعية الفعالة مع الاجهزة التنفيذية لرصد أي مشاكل خاصة بتعديل تعريفة النقل وزيادة المنتجات البترولية وتوافر السلع الغذائية وموقف الخبز.