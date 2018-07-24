محافظ الإسكندرية: لا خسائر بشرية فى حريق مصنع بويات برج العرب

مها يونستواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة على الحريق الذى اندلع صباح اليوم بأحد مصانع البويات بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، والذي نشبت به النيران منذ الساعات الأولى من اليوم، لاسيما أن المصنع يحوى الكثير من المواد سريعة الاشتعال.وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد سلطان محاف

مها يونس

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة على الحريق الذى اندلع صباح اليوم بأحد مصانع البويات بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، والذي نشبت به النيران منذ الساعات الأولى من اليوم، لاسيما أن المصنع يحوى الكثير من المواد سريعة الاشتعال.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه لا وجود لخسائر بشرية فى الأرواح بحادث حريق مصنع بويات بمركز ومدينة برج العرب الجديده بالمنطقة ٣ والذى يقع على مساحة 1000 متر وملحق به مخزن على مساحة 400 متر ويشمل 3 طوابق، مشيرا إلى أن الحماية المدنية فور وصول خبر اندلاع الحريق توجهت ومعها الإسعاف للسيطرة على الحريق وجار العمل على السيطرة على الحريق.

واشار سلطان إلى أنه بمجرد ورود بلاغ بوجود حريق بمصنع بويات بالمنطقة 3 ببرج العرب تم التواصل مع قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ليتم السيطرة على الحريق، والذى نشبت فيه النيران فى الساعات الأولى من اليوم وارتفعت الأدخنة وألسنة اللهب، مضيفا أن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات إطفاء وجار السيطرة على الحريق خاصة أن المصنع به مواد سريعة الاشتعال.