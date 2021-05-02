الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: غلق 66 شاطئا حتى عيد الفطر (فيديو)

إغلاق الشواطئ جاء في ظل رغبة بعض المواطنين نزول البحر في الفجر أو في الساعات المبكرة من الصباح
محمد مجدي 12:45 ص, الأثنين, 3 مايو 21 12:45 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، إنه يمر على الكافيهات الموجودة في منطقة الكورنيش في الإٍسكندرية ، وذلك للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حيث تم إغلاق 66 شاطئا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، لمنع نزول الشواطئ خلال الأيام المقبلة حتى عيد الفطر المقبل .

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية اكسترا نيوز، إن إغلاق الشواطئ جاء في ظل رغبة بعض المواطنين نزول البحر في الفجر أو في الساعات المبكرة من الصباح .

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واضاف الشريف ، أنه تم تحرير محاضر مع عمل حملات مستمرة منذ بداية يناير الماضي، حيث تم إغلاق 255 مقهى وكافيه، وأكثر من 1100 محل في ظل مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأدى ذلك إلى تراجع نسب الإصابات بكورونا في المحافظة.

وتابع محافظ الإسكندرية، أنه حرر أكثر من 12 ألف قضية خلال 4 أشهر فقط، وأن شهور الصيف تشهد تواجدا كبيرا في ظل محاولة لبيع المنتجات، وتم رفع الاستعدادات مع تطبيق احترازات صارمة مع التهديد بالغلق للأماكن المخالفة لمدة شهر وأكثر، وغلق 70 كافيه منذ بداية شهر رمضان الجاري مع تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه على الأماكن المخالفة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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