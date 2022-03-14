محافظ الإسكندرية: طرح سلع «رمضان» في 15 منفذا بداية من غد الثلاثاء

قال إننا نعمل على ضخ السلع الاستراتيجية بكميات ضخمة.

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه بداية من غد الثلاثاء سيتم طرح سلع رمضان في 15 منفذا تابع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدي البلد”.

وأوضح أنه تم عمل 10 حملات تموينية على المحافظة أسفرت عن 55 قضية تموينية ،وأمس تم عمل 37 قضية مماثلة.

وقال إننا نعمل على ضخ السلع الاستراتيجية بكميات ضخمة.

و أضاف الشريف أنه تم عمل مبادرة كلنا مع البلد بالتعاون مع الغرفة التجارية في الإسكندرية.

وأكد الشريف أنه سيتم طرح السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة من خلال منافذ أمان ومنافذ الخدمة الوطنية، مؤكدا أنه تم ضبط السوق بنسبة تصل إلى 85%.

وأشار الشريف الي أنه سيتم عقد اجتماع مع كبار مستوردي الأقماح ومنتجي الدقيق وذلك للوقوف على أسعار الأقماح العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مع عرض المشكلات التي تواجههم مع العمل على وضع حلول لعدم زيادة الأسعار.