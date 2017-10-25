محافظ الإسكندرية: ضبط 58.5 طن لحوم فاسدة فى 5 أشهر

ضبط مجزر غير شرعي بمنطقة حوض 10 بالمعمورةمها يونسشدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المجازر للتأكد من صحة الأختام وضبط أي مخالفة وتحويل المتسبب فيها للنيابة لمحاسبته، مؤكدا أنه لا تقصير في صحة المواطنين وأمنهم.وفى هذا الصدد ق

ضبط مجزر غير شرعي بمنطقة حوض 10 بالمعمورة

مها يونس

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المجازر للتأكد من صحة الأختام وضبط أي مخالفة وتحويل المتسبب فيها للنيابة لمحاسبته، مؤكدا أنه لا تقصير في صحة المواطنين وأمنهم.

وفى هذا الصدد قامت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بضبط ٥٨,٥ طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية في الفترة من مايو وحتى سبتمبر ٢٠١٧، وقد تم تحريز المضبوطات وإعدامها، كما تم ضبط ٩ أختام مزورة بمنطقة حوض ١٢ بالمعمورة وقد تم تحريز المضبوطات.

وعلى الصعيد ذاته، قامت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بضبط مجزر غير شرعي بمنطقة حوض ١٠ بالمعمورة يقوم بذبح الحيوانات الهزيلة والمريضة والإناث المحظور ذبحها وختمها بأختام مزورة، حيث تم ضبط ٤ عجول جاموسى وعجل بقري و ١٧ ضأن نعاج، ولحوم مختومة بأختام مزورة بوزن ٨١٢ كجم بقري وجاموسي و ٢٥٧ كجم لحم ضأن، كما تم ضبط ٢ ختم مزور ومقلد للختم الأصلي الحكومي لمجزر أبو قير ومجزر كلية الزراعة.