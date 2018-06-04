محافظ الإسكندرية: شريحة الشباب تشكل العصب الحقيقي لعملية التنمية

مها يونسأناب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، في تكريم الشباب المشاركين في تنظيم فعاليات المنتدى الأول لشباب الإسكندرية تحت شعار ( شارك .. ابدع .. انطلق )، والذي تم انطلاقه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

مها يونس

أناب الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، في تكريم الشباب المشاركين في تنظيم فعاليات المنتدى الأول لشباب الإسكندرية تحت شعار ( شارك .. ابدع .. انطلق )، والذي تم انطلاقه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال التكريم، أشاد اللواء هشام شادي بمجهودات الشباب المشاركين في تنظيم منتدي الشباب الأول لمحافظة الإسكندرية، المتميزة في إنجاح المنتدي وخروجه بمستوي راقي وجيد نفخر به جميعا، وأوضح أنه سيتم التواصل مع هؤلاء الشباب باستمرار لمزيد من التعاون في فاعليات وأنشطة أخري بالمحافظة.

علي الصعيد نفسه، أكد المحافظ في كلمته التي ألقاها اللواء شادي أن الشباب يمثلون الشريحة الأكثر نشاطا في أي مجتمع، قائلا “شريحة الشباب هي شريحة البناء، وهي تشكل العصب الحقيقي لعملية التنمية، ولن يقوم هؤلاء الشباب بدورهم الحقيقي في المجتمع إلا إذا كانوا على وعي كامل بهذا الدور، لأن الوعي به يجعلهم مرتبطين بالمستقبل، ومن هنا يجب فتح قنوات اتصال بين الشباب السكندرى وأجهزة الدولة حتى يكون هناك مشاركة مجتمعية بناءة”.



من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أطلق فاعليات منتدى شباب الإسكندرية في مارس الماضي وذلك بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة 1200 شاب من شباب الإسكندرية من مختلف الفئات العمرية ، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الاسكندرية ومكتبة الاسكندرية.

ويعد المنتدى منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب السكندري، ويهدف إلى إدماج الشباب بشكل واقعي وفعال في عملية التنمية بجوانبها المختلفة، مع رجال الفكر و الثقافية والخبراء و المعنيين والمسئولين بكافة القضايا المطروحة، وتبادل الرؤى والمقترحات للوصول إلى حلول حقيقية قابلة للتطبيق، ودعم التفاعل والحوار البناء بين كافة الشباب.

وتناول المنتدي مجموعة من المحاور تشمل؛ محور تطوير التعليم والبحث العلمى وصناعة قادة المستقبل، ومحور أفاق التنمية فى مدينة الإسكندرية، ومحور الشباب وتكنولوجيا العصر، ومحور الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة، ومحور مكافحة التطرف وتجديد الخطاب الدينى، ومحور الشباب والهجرة والحد من البطالة، ومحور المشاركة السياسية ومكافحة الإرهاب، ومحور تنمية وتطوير قطاع الصحة.



