محافظ الإسكندرية: سياحة الثغر تحتاج لتنسيق وتدعيم لتعود إلى مكانتها

قنصل فرنسا: ارتفاع نسبة السياح بمرسيليا لـ 4 أضعاف

قنصل فلسطين: أبرز المعوقات التى تواجه القطاع هو الإرهاب الغاشم

مها يونس

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن قطاع السياحة بالمحافظة لديه إمكانات ضخمة تحتاج لتنسيق وتدعيم لتعود إلى مكانتها الحقيقية، مضيفا أن هناك فرصا عديدة متاحة وأفكارا مطروحة من أجل تنشيط السياحة من المقرر مناقشتها وتنفيذها.

وأضاف خلال مؤتمر “السياحة.. المشكلة والحل” الذى ينعقد الآن بفندق فلسطين شرق الإسكندرية، أن المؤتمر يستهدف تنمية سياحة اليوم الواحد، السياحة الفندقية، والسياحة العلاجية، مؤكدا أنه تم عقد ورش عمل لدعم مستثمرى السياحة للدخول بالقطاع وإنعاشه دون معوقات.

وأشار “سلطان” إلى أن المؤتمر من المقرر أن يخرج بتوصيات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، فى ظل وجود كل خبراء السياحة والآثار بالمؤتمر الذى ضم لفيفا من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.



وفي هذا الصدد قال قنصل فرنسا نبيل الحجلاوى إن هناك تقدما مستمرا لرجوع السياحة بمصر مؤخراً، مشيرا إلى أن السائح الفرنسي فى اهتمام متواصل من خلال المؤتمرات التي انعقدت على غرار المهرجان الفرنسي لكتاب البحر المتوسط والذي جمع كل كتاب فرنسا لتنشيط السياحة الأدبية التي من شأنها أن تعطي مادة عن السياحة الفرنسية بالإسكندرية، فضلا عن التعريف بمشروعات الإسكندرية القائمة لتعزيز التواصل.



ولفت قنصل فرنسا إلى أن مدينة مرسيليا الفرنسية تعد شبيهة لمحافظة الإسكندرية كثيرا والتي أصبحت حاليا أول مدينة تستقبل السياحة البحرية حتى وصل عدد زوارها إلى 2 مليون سنويا، آملا أن يطبق ذلك فى الإسكندرية، مؤكدا أن هناك رجوعا تدريجيا للسياح الفرنسيين بنسبة أربعة أضعاف عن العام قبل الماضى.

ومن جانبه قال قنصل فلسطين أسامة الدباس، إن السياحة من أهم موارد الدخل القومي بمصر لما تحتويه من آثار، فضلا عن طبيعة الشعب الذي يستقبل ضيوفه بحفاوة، موضحا أن الخطر الحقيقي الذي يعد من أبرز المعوقات التي تواجه القطاع هو الإرهاب الغاشم، والذي يتصدى له رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه سينتهى وستعود مصر قوية.

وأضاف “الدباس” أن الإسكندرية ستعود إلى مكانتها قريبا فى ظل الاهتمام الكبير من قبل القائمين على القطاع، فضلا عن المؤتمر المنعقد الذى يقدم حلولا واقعية لدعم السياحة بالثغر.