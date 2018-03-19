محافظ الإسكندرية: سياحة الثغر تحتاج إلى دعم

قنصل فرنسا: ارتفاع نسبة السياح بمرسيليا إلى 4 أضعاف قنصل فلسطين: أبرز المعوقات التي تواجه القطاع هو الإرهاب الغاشم مها يونس: قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن قطاع السياحة بالمحافظة لديهإمكانات ضخمة تحتاج لتنسيق وتدعيم لتعود إلى مكانتها الحقيقية،…

قنصل فرنسا: ارتفاع نسبة السياح بمرسيليا إلى 4 أضعاف





قنصل فلسطين: أبرز المعوقات التي تواجه القطاع هو الإرهاب الغاشم



مها يونس:

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن قطاع السياحة بالمحافظة لديهإمكانات ضخمة تحتاج لتنسيق وتدعيم لتعود إلى مكانتها الحقيقية، مضيفا أن هناك فرص عديدة متاحة وأفكار مطروحة من أجل تنشيط السياحة من المقرر مناقشتها وتنفيذها.

وأضاف خلال مؤتمر “السياحة.. المشكلة والحل” الذي ينعقد الأن بفندق فلسطين شرق الإسكندرية، أن المؤتمر يستهدف تنمية سياحة اليوم الواحد، السياحة الفندقية، و السياحة العلاجية، مؤكدا أنه تم عقد ورش عمل لدعم مستثمرى السياحة للدخول بالقطاع وإنعاشه دون معوقات.

وأشار “سلطان” إلى أن المؤتمر من المقرر أن يخرج بتوصيات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة.في ظل وجود كافة خبراء السياحة والآثار بالمؤتمر الذي ضم حضور لفيف من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.



وفي هذا الصدد قال قنصل فرنسا نبيل الحجلاوي أن هناك تقدم مستمر لرجوع السياحة بمصر مؤخراً، مشيرا إلى أن السائح الفرنسي.

في اهتمام متواصل من خلال المؤتمرات التي إنعقدت على غرار المهرجان الفرنسي لكتاب البحر المتوسط والذي جمع كافة كتاب فرنسا لتنشيط السياحة الأدبية التي من شأنها أن تعطي مادة عن السياحة الفرنسية بالإسكندرية فضلا عن التعريف بمشروعات الإسكندرية القائمة لتعزيز التواصل.



ولفت قنصل فرنسا أن مدينة مرسيليا الفرنسية تعد شبيه لمحافظة الإسكندرية كثيرا والتي أصبحت حاليا أول مدينة تستقبل السياحة البحرية حتى وصل عدد زوارها ل 2 مليون سنويا، آملا أن يطبق ذلك في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن هناك رجوع تدريجي للسياح الفرنسيين بنسبة أربعة أضعاف عن العام قبل الماضي.

وقال قنصل فلسطين أسامة الدباس، أن السياحة من أهم موارد الدخل القومي بمصر لما تحتويه من آثار، فضلا عن طبيعة الشعب المصري الذي يستقبل ضيوفه بحفاوة، موضحا أن الخطر الحقيقي الذي يعد من أبرز المعوقات التي تواجه القطاع هو الإرهاب الغاشم، والذي يتصدى له رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الإرهاب سينتهي وستعود مصر قوية.

وأضاف “الدباس” أن الإسكندرية ستعود إلى مكانتها قريبا في ظل الاهتمام الكبير من قبل القائمين على القطاع، فضلا عن المؤتمر المنعقد الذي يقدم حلول واقعية لدعم السياحة الإسكندرية.