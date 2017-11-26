محافظ الإسكندرية: زيادة وحدات مشروع بشاير الخير 2 لـ2400

معتز محمود قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم تنفيذ ٤٠% من مشروع بشاير الخير ٢، لافتا إلى أن المشروع يأتى بعد انتهاء مشروع بشاير الخير ١، الذى تم بدعم الغرفة التجارية والبنوك. وأضاف، على هامش مشاركته فى…



معتز محمود

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم تنفيذ ٤٠% من مشروع بشاير الخير ٢، لافتا إلى أن المشروع يأتى بعد انتهاء مشروع بشاير الخير ١، الذى تم بدعم الغرفة التجارية والبنوك.



وأضاف، على هامش مشاركته فى الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية فى المحافظات، أنه سيتم زيادة عدد وحدات مشروع بشاير الخير٢ بالإسكندرية، لتصبح ٢٤٠٠ وحدة بدلا من ٢٠٠٠ كما كان مقررًا سابقًا.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم إنهاء نحو ١١٥ وحدة سكنية لأهالى المكس، وجارٍ إنشاء وحدات أخرى، فضلا عن مشروع آخر بمنطقة الهضبة الصينية والعامرية.

وتابع: نحن حريصون على نقل المواطنين الذين لديهم مشكلات فى السكن والإيواء قدر المستطاع، لافتا إلى أن العشوائيات والازدحام السكانى مشكلة كبيرة.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تسعى لتحقيق التكامل المجتمعى، من خلال بعض النماذج مع مؤسسة مصر الخير، فضلا عن التعاون القائم مع شركة فاركو لتنظيم حملات للقضاء على فيروس سى.

ويقام الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات برعاية وزيرة التخطيط وبحضور محافظي مطروح والإسكندرية والبحيرة تحت عنوان: “دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية”، ويهدف لخلق حالة من التكامل بين مجهودات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لإحداث تنمية حقيقية بالمحافظات المصرية.