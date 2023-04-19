محافظ الإسكندرية: زراعة 97456 شجرة منذ بداية مبادرة الـ 100 مليون

تمكنت الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ من زراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية بالإسكندرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية “زراعة ١٠٠ مليون شجرة”، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأكد الشريف أنه قد تم زراعة ٢٠١١٥ شجرة مثمرة، و ١١٢٣٧ شجرة غير مثمرة، و ١٢٢٩٥ شجيرات بإجمالى ٤٣٦٤٧ شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها ٢٠٠٠٠٠ شجرة خلال الإسبوع الخامس والثلاثون منذ بداية المبادرة.

جاء ذلك بالإضافة إلى زراعة ٥٢٨٤ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات خلال الاسبوع الخامس والثلاثون، وزراعة ٧٣٣ نخلة بردتشارديا ، و زراعة ٤٩٠٠ متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة ٩٧٤٥٦ شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء.

وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأشار الشريف، أنه تم زراعة ٢٨٥٠ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى وسط ، فضلا عن زراعة ١٠٥٨ شجرة مثمرة بنطاق حى شرق ، وزراعة ٥٤٠ من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى ، وزراعة ٤٤٦ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى غرب ، وتم زراعة ٢٠٠ عود بازروميا بنطاق حى المنتزة أول، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحى.

كما تم زراعة ١٩٠ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بواسطة الإدارة العامة للحدائق المركزية.