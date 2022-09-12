محافظ الإسكندرية : زراعة 5600 شجرة في أحياء المحافظة خلال أسبوعين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم زراعة 5600 شجرة في أحياء المحافظة خلال أسبوعين ،

وأشار إلى أنه تم توجيه الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين؛ بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق ببدء العمل في المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة و زراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأشار المحافظ أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين زراعة نحو 5500 شجرة مثمرة وغير مثمرة على مستوى الأحياء وعلى الطرق والمحاور المرورية، مؤكداً أنه تم التشديد على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة للتنسيق مع جميع الأحياء والبدء فوراً في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأضاف الشريف أنه خلال الأسبوع الأخير تمت زراعة 100 شجرة (زيتون- تيكوما- بوانسيانا) بطول محور المحمودية.

ومن جانبه أشار العميد محمد عابدين، إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية برئاسة محمد خضر الحلواني ، قامت بالتنسيق مع الأحياء بزراعة 1331 شجرة بنطاق حي منتزة ثان، و 1086 شجرة بنطاق منتزة أول، و 1095 شجرة بحي شرق، بالإضافة إلى زراعة 440 شجرة بشوارع حي غرب.

كما تم خلال الأيام الماضية زراعة807 شجرة بنطاق حي العجمي، و 27 شجرة بحي العامرية ثان، وفي مركز ومدينة برج العرب تم زراعة 714 شجرة.