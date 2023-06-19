محافظ الإسكندرية: زراعة 2000 شجرة بالأحياء في الأسبوع الـ43 (صور)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، وأنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، في إطار المبادرة الرئاسية “زراعة 100 مليون شجرة”.

واوضح الشريف؛ أنه خلال الأسبوع الثالث والأربعين تم زراعة نحو 2000 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية ليصل إجمالى ما تم زراعته 135 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف أنه تم زراعة 430 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى وسط، فضلا عن زراعة 405 أشجار مثمرة بحي المنتزة أول، وزراعة ٢٤٥ شجرة مثمرة بحي المنتزة ثان، بالإضافة إلى زراعة 227 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي غرب، وزراعة 198 شجرة مثمرة بحي العجمي، وزراعة 52 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي شرق.