محافظ الإسكندرية: زراعة قرابة 110 آلاف شجرة منذ بداية تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة» (صور)

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة وضمن مبادرة رئيس الجمهورية” زراعة ١٠٠ مليون شجرة” ، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأكد الشريف؛ أنه قد تم زراعة ٢٤٢٩٣ شجرة مثمرة، و١٧٥٨٣ شجرة غير مثمرة، و١٢٨٨٧ شجيرات بإجمالى ٥٤٧٦٣ شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها ٢٠٠٠٠٠ شجرة خلال الأسبوع الثامن والثلاثون منذ بداية المبادرة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى زراعة ٤٧٣٥ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات خلال الأسبوع الثامن والثلاثين، وزراعة ٧٣٣ نخلة بردتشارديا ، و راعة ٤٩٠٠ متر نخيل بنطاق حى العجمى وحى وسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة ١٠٩٠٤٤ شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء.

وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأشار الشريف، إلى أنه تمت زراعة ٢٣٧٦ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى المنتزة ثان ، فضلا عن زراعة ١٤٨٣ شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العجمى ، وزراعة ٤٥٦ شجرة مثمرة بنطاق حى شرق ، وزراعة ٤٢٠ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى غرب.