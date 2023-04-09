محافظ الإسكندرية : رفع درجة الإستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرارالطقس

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الإستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

كما نوه إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لإستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

كما أوضحت المحافظة في بياناً لها أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، أبرزها غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، و الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.